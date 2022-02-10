Оглашение приговора по делу экс-начальника ГИБДД Тагила Чернова перенесли

Напомним, в прошлый четверг, 3 февраля, Анатолий Чернов и трое его подчиненных выступили в суде с последним словом. Бывший руководитель тагильской госавтоинспекции своей вины не признал. Командир взвода Сергей Петухов вину признал в полном объеме и попросил судью смягчить ему наказание из-за наличия иждивенцев, два других госавтоинспектора — Константин Бабушкин и Денис Холстинин — также признали вину и раскаялись в содеянном. Прокуратура запросила для Анатолия Чернова 2,5 года колонии-поселения, для его подчиненных — по году каждому. Также всем обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий запрещено работать в правоохранительных органах на определенный срок.