Четверо поджигателей овощного киоска предстанут перед судом в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле под суд отдали четырех поджигателей павильона

В Нижнем Тагиле начинается суд на четырьмя поджигателями овощного киоска. Самому младшему из них 17 лет, а самому старшему — 25 лет.

Владелец торговой точки на улице Краснознаменной в поселке Кирпичный поссорился с одним из местных жителей. А тот поделился обидой со своим приятелем. И предложил сжечь киоск. Требовался лишь исполнитель. Им стал подросток из социально-реабилитационного центра. Ему передали пустые канистры и деньги для покупки бензина, а также фото объекта. Преступную услугу заказчик оценил в 15 тысяч рублей. Чтобы поджечь киоск, подросток взял у приемной мамы машину. Однако за руль сел не он, а его 20-летний знакомый, у которого были водительские права. Ночью 10 июня постройка сгорела. Полицейские вычислили злоумышленников по камерам наружного наблюдения. Также они отследили движение автомобиля «Лада Ларгус», и установили заказчиков. Суд отправил фигурантов под подписку о невыезде. Как рассказала индивидуальный предприниматель, родственница работника торговой точки, пожар уничтожил не только строение. Сгорело торговое оборудование и вся плодоовощная продукция. Причиненный ущерб оценивается в 4 миллиона рублей, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

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