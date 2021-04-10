Ювелирный магазин ограбили неизвестные в Екатеринбурге

Ювелирный магазин ограбили неизвестные в Екатеринбурге
Сегодня, 10:38ПроисшествияФото: Е1
Ювелирный магазин Sunlight ограбили в Екатеринбурге на улице Вайнера вечером 9 апреля.

Очевидцы заметили у магазина полицию с собакой. Оказалось, что незадолго до закрытия несколько человек совершили грабеж.

Незадолго до закрытия торговой точки несколько злоумышленников зашли в магазин и похитили одно ювелирное изделие — цепочку, после чего ретировались, рассказал Е1 начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На место преступления прибыли сотрудники полиции ОП № 5 по Екатеринбургу, которые изучили съемки с камер видеонаблюдения. Отрабатываются на причастность к злодеянию ранее судимые, наркозависимые, недавно освободившиеся из мест лишения свободы лица.

Горелых отметил, что скорее всего грабеж был спланирован. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, вероятнее по ст. 161 УК РФ (грабеж). Расследование преступления взято на контроль руководителем отдела полиции.

Напомним, ночью 8 апреля в Екатеринбурге ограбили супермаркет и магазин бытовой техники, из которых неизвестные украли табачные изделия и гаджеты.

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