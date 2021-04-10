Ювелирный магазин ограбили неизвестные в Екатеринбурге

На место преступления прибыли сотрудники полиции ОП № 5 по Екатеринбургу, которые изучили съемки с камер видеонаблюдения. Отрабатываются на причастность к злодеянию ранее судимые, наркозависимые, недавно освободившиеся из мест лишения свободы лица.