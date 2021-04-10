Ювелирный магазин ограбили неизвестные в Екатеринбурге

Очевидцы заметили у магазина полицию с собакой. Оказалось, что незадолго до закрытия несколько человек совершили грабеж.
Незадолго до закрытия торговой точки несколько злоумышленников зашли в магазин и похитили одно ювелирное изделие — цепочку, после чего ретировались, рассказал Е1 начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
На место преступления прибыли сотрудники полиции ОП № 5 по Екатеринбургу, которые изучили съемки с камер видеонаблюдения. Отрабатываются на причастность к злодеянию ранее судимые, наркозависимые, недавно освободившиеся из мест лишения свободы лица.
Горелых отметил, что скорее всего грабеж был спланирован. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, вероятнее по ст. 161 УК РФ (грабеж). Расследование преступления взято на контроль руководителем отдела полиции.
Напомним, ночью 8 апреля в Екатеринбурге ограбили супермаркет и магазин бытовой техники, из которых неизвестные украли табачные изделия и гаджеты.