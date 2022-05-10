В Екатеринбурге в районе Нефтебазы бушует огонь

На повороте на Нефтебазу на трассе под Екатеринбургом горит трава и деревья, огонь продолжает распространяться.

На Полевском тракте, на повороте на Нефтебазу, горят поля. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на свидетелей происходящего. Очевидцы событий сообщают, что по дороге практически не удается проехать — дым закрывает вид, а из-за пламени окна в автомобилях становятся раскаленными. Также свидетели рассказали, что горят и трав, и деревья. Кроме того, пламя продолжает распространяться. На месте работают сотрудники ГИБДД. Они предупреждают, что на 6 км от станции «Сысерть» установлено реверсивное движение. Задымление проходит около 2-3 км по трассе. Поэтому автолюбителям советуют искать альтернативные пути объезда.

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