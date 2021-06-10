Поджог мог стать причиной пожара на овощном складе в Нижнем Тагиле

Сообщение о пожаре поступило в МЧС 10 июня около часу ночи. На площади 70 квадратных метров сгорела кровля и стены хозяйственного строения. Также от огня пострадали овощи, которые хранились внутри помещения.
Предварительно, причиной пожара стал поджог. Огонь заметил очевидец, который вызвал МЧС. По факту возгорания проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, в Нижнем Тагиле 10 июня сгорела Skoda на проспекте Ленина. При пожаре пострадал мотор и салон иномарки. Прибывшие пожарные справились с огнем за две минуты.