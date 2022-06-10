Тагильчане обвинили соседей в прикорме агрессивных собак на Руднике

Бездомная собака укусила девочку в Нижнем Тагиле

Жители дома на улице Константина Пылаева в Нижнем Тагиле обвиняют своих соседей в том, что во дворе проживает стая агрессивных собак.

По словам местной жительницы Ирины, собаки спокойно гуляют без поводков и намордников на детских площадках. Их боятся не только дети, но и взрослые. У нас живут собаки во дворе уже несколько лет, 4 года точно. То есть их вылавливают, чипируют, стерилизуют, обратно возвращают, но агрессию ведь никто не отменял. Как я поняла, соседи в другом подъезде их подкармливают. И не только там, но и в округе. Кто может, тот и кушать носит, рассказала TagilCity.ru Ирина. Она отмечает, что многие на Смычке передвигаются с шокерами. Одна из стай собак бегает у ДК Гагарина, а другая во дворе. Если пройти быстро мимо них, рассказывает девушка, то они могут гавкать и наброситься, ощущая угрозу. Я как-то быстро прошла, торопилась на собрание в школу. Чуть без ног не осталась, если бы среагировала. Дети гуляют на площадке, там же собаки. Они под горкой спят. Я понаблюдала, как дети ведут себя с собаками. Одна лежала под горкой. Девочка года 4-5 прямо подошла и носом своим к ней. Собака отворачивается. Думаю еще две секунды и точно цапнет за лицо. Детям то некуда деваться, раз тут хозяева собаки, отмечает Ирина. По ее словам, если дети катаются на качелях и тут же приходят бродячие псы, то они боятся слезать. В службе отлова собак говорят, что когда им удается поймать пару особей, то люди в итоге приходят и выкупают их, чтобы отпустить обратно, говорит девушка. При этом, когда осуществляется отлов, те, кто их кормит, разгоняют, чтобы собак не поймали. При этом сами соседи, по словам Ирины, говорят, что собаки не агрессивные и никого не кусают. Однако забирать к себе домой этих животных никто из прикармливающих жителей не собирается. Они утверждают, что во всем виноваты дети, которые к ним лезут. Взрослые, по словам женщины, в округе боятся псов и обходят двор стороной. Одна из собак укусила и дочь Ирины. В один из дней вечером она позвонила дочери и попросила прийти домой. Через пять минут девочка пришла и держалась за плечо. До этого никаких случаев не было, а теперь вот. В районе ключицы у нее укус. Кровь была. От клыков наверное больше цапанула. Я обработала мы поехали в медпункт. Там нам поставили укол, теперь 3 месяца ходить на процедуры, рассказала TagilCity.ru мама девочки. Она обратилась в полицию с заявлением. Там ее и дочку опросили. В отделении, по словам Ирины, в курсе о ситуации во дворе. Знакомые, рассказывает девушка, тоже ранее обращались из-за укусов. Однако в полиции, по словам девушки, сказали, что им будет отказ от возбуждения дела и посоветовали обратиться в городскую администрацию. На данный момент, рассказывает Ирина, жильцы планируют собрать коллективное обращение и передать его в администрацию. Напомним, глава Нижнего Тагила Владислав во время прямого эфира призвал горожан выгуливать собак на специально отведенных для этого территориях. Такое заявление он сделал после того, как горожане пожаловались ему на то, что собачники без намордников и поводков гуляют со своими питомцами. Глава города уточнил, что в правила благоустройства городской территории внесены замечания, предусматривающие запрет на выгул собак в школьных дворах. Он также пообещал поговорить с полицейскими для усиления надзора. Тагильчане гуляют с собаками в сквере за ДК «Юбилейный», несмотря на запреты

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