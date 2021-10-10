Избитый мужчина в Екатеринбурге обвинил полицию в бездействии

32-летний мужчина, которого 3 июля избили и сломали ногу, обвинил полицию Екатеринбурга в бездействии. По словам Сергея, он месяц пролежал в больнице, и теперь получает отказы в возбуждении уголовного дела.

Сергей рассказал, что его избили на улице Бардина за то, что он подшутил над женщиной. Ее спутник исподтишка ударил мужчину по голове, после чего тот упал и потерял сознание. Очнулся Сергей от боли. Его нога лежала на поребрике, незнакомец прыгнул на нее и сломал, после чего продолжил избиения. Его отогнал молодой человек нерусский национальности. Сергей вернулся домой, где его друзья вызвали скорую медицинскую помочь. Телефон мужчины пропал после драки, поэтому он не исключает, что его похитил нападавший, пишет Е1. Врачи обалдели: нога у меня болталась в разные стороны, в ней сразу две кости были сломаны,отметил Сергей. В результате за месяц в больнице уралец перенес три операции. На второй день к нему пришла участковая Ольга Ш. Она допросила Сергея, однако, лежа в больнице, он получил отказ в возбуждении уголовного дела. На данный момент женщина трубку не берет. В отделе полиции № 4 пояснили Сергею, что не знают, кто будет заниматься его делом, так как не получается найти ответственного. В управлении МВД по Екатеринбургу также прокомментировали ситуацию. Там объяснили, что проверка по данному материалу продолжается, а решение по заявлению не принималось, поскольку не было окончательной информации о тяжести вреда здоровью мужчины. На данный момент материал находится в прокуратуре Ленинского района с ходатайством полиции о возврате для дополнительной проверки. Напомним, в сентябре стало известно, что екатеринбуржец подозревается в том, что совершил нападение и ограбил своего оппонента, с которым познакомился в магазине. Рецидивист избил и ограбил на 60 тысяч рублей мужчину в Екатеринбурге

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