Водитель поехал на красный сигнал и сбил мальчика на самокате в Екатеринбурге

Водитель поехал на красный сигнал и сбил мальчика на самокате в Екатеринбурге
Водитель поехал на красный сигнал и сбил мальчика на самокате в Екатеринбурге
Сегодня, 12:27ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Водитель KIA Rio, двигаясь на красный сигнал светофора, сбил 9-летнего мальчика, который через дорогу ехал на самокате. Инцидент произошел 9 октября в Екатеринбурге на улице Кировградской, 21.

Стаж вождения 36-летнего мужчины составлял 15 лет. Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что остановился на регулируемом перекрестке, спутал сигналы светофора и начал движение на запрещающий свет. Заметив мальчика, он экстренно затормозил, однако наезда избежать не удалось, пишет Е1 со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В результате ребенок получил ушиб и, после осмотра в больнице № 9, был отпущен домой. В момент аварии водитель был трезв. Он привлечен к административной ответственности по статье «Проезд на красный сигнал светофора».

Напомним, в начале сентября водитель электросамоката сбил ребенка на пешеходной дорожке на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Пострадавший получил травму головы и ушиб поясницы.

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Екатеринбург
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