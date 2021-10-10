Водитель поехал на красный сигнал и сбил мальчика на самокате в Екатеринбурге

Стаж вождения 36-летнего мужчины составлял 15 лет. Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что остановился на регулируемом перекрестке, спутал сигналы светофора и начал движение на запрещающий свет. Заметив мальчика, он экстренно затормозил, однако наезда избежать не удалось, пишет Е1 со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
В результате ребенок получил ушиб и, после осмотра в больнице № 9, был отпущен домой. В момент аварии водитель был трезв. Он привлечен к административной ответственности по статье «Проезд на красный сигнал светофора».
Напомним, в начале сентября водитель электросамоката сбил ребенка на пешеходной дорожке на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Пострадавший получил травму головы и ушиб поясницы.