Водитель иномарки сбил 11-летнюю школьницу на Руднике в Нижнем Тагиле

По словам автовладельца, он остановился перед пешеходным переходом и собирался пропустить двух школьниц, однако свидетели аварии опровергли слова водителя. Сотрудники правопорядка установили, что Chevrolet Lacetti на полном ходу проехал через пешеходный переход. Одна из школьниц успела избежать аварии, вторая — попала прямо под колёса иномарки.