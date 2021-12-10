Из-за сообщения о минировании екатеринбуржцев эвакуировали прямо с концерта

Из-за сообщения о минировании екатеринбуржцев эвакуировали прямо с концерта
Из-за сообщения о минировании екатеринбуржцев эвакуировали прямо с концерта
Сегодня, 22:12ПроисшествияФото: 1MI
Из-за сообщения о том, что соседнее здание якобы заминировано, людей эвакуировали из «Свобода Концерт Холл» в уральской столице прямо во время проходящего концерта.

По словам арт-директора концерт-холла Дарьи Кашиной, в МВД позвони с оповещением о заложенной взрывчатом устройстве. Тогда на место происшествия прибыли полицейские. Дарья отметила, что данная ситуация — неприятная, поскольку сейчас в жизнях людей и так немного положительных событий, сообщает Е1.

На данный момент стражи порядка ожидают кинологов, а организация площадки решает, стоит ли переносить запланированные мероприятия.

Напомним, 3 декабря стало известно, что полицейские вывели людей из здания свердловской областной больницы № 2 Екатеринбурга. Это произошло из-за обнаружившегося бесхозного предмета.

Сюжеты:
Екатеринбург
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