Эвакуация прервала просмотр «Лебединого озера» в Оперном театре Екатеринбурга

Пожарная тревога прервала просмотр «Лебединого озера». Зрители услышали, как заработала вентиляция, а после этого в театре Екатеринбурга сработала система оповещения — прозвучало предупреждение, что всем людям необходимо покинуть здание, сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев. Представитель театра вышел на улицу к зрителям и объявил, что продолжения спектакля не будет.
Человек 300-400 стоят перед зданием. Никаких взрывов не было. Сюда приехали машины МЧС и реанимация, рассказал изданию свердловчанин.
В пресс-службе МЧС изданию заявили, что пожара в здании не было. Источник Е1 в театре рассказал об анонимном звонке о минировании.
В УМВД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать произошедшее позднее.
Напомним, утром 28 октября, несколько крупных торговых центров Нижнего Тагила оказались «заминированы».