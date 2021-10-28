Эвакуация прервала просмотр «Лебединого озера» в Оперном театре Екатеринбурга

Пожарная тревога прервала просмотр «Лебединого озера». Зрители услышали, как заработала вентиляция, а после этого в театре Екатеринбурга сработала система оповещения — прозвучало предупреждение, что всем людям необходимо покинуть здание, сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев. Представитель театра вышел на улицу к зрителям и объявил, что продолжения спектакля не будет.