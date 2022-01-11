Новое массовое отравление метанолом на Урале сгубило женщину

Тогда сообщалось о проведенных полицейскими рейдах. Сомнительная продукция, в том числе и без акцизных марок, изымалась и изучалась в лабораториях. Но похоже, что силовики нашли и изъяли не все. 8 января стало известно о новых отравлениях метанолом в городе Реж. Одна местная жительница скончалась.