Тагильчанин бегал за бывшей любовницей с топором в попытке сохранить отношения

Тагильчанин бегал за бывшей любовницей с топором в попытке сохранить отношения
Тагильчанин бегал за бывшей любовницей с топором в попытке сохранить отношения
Сегодня, 14:29ПроисшествияФото: pixabay.com

Житель Нижнего Тагила пытался вернуть любовницу пугая топором

Уголовное дело возбуждено в отношении тагильчанина, который бегал на станции Смычка с хозяйственным топором.

Станция Смычка находится в Тагилстроевском районе города. 30 января там едва не произошло убийство. Один мужчина, перебрав при употреблении алкогольных напитков, начал приставать к своей знакомой. Женщина отказалась к нему вернуться, и тагильчанин схватился за топор.

Очевидцам ссоры стали железнодорожники. Они подбежали и отобрали у хулигана «оружие». Затем на место происшествия были вызваны сотрудники линейного отдела полиции. Дебошира забрали в участок.

Задержанным оказался 37-летний местный житель. С его слов, от него ушла подруга, а ему хотелось сохранить отношения. Отказ возлюбленной отвергнутый воспринял как оскорбление и ничего умней не придумал, кроме как схватиться за топор.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дела. По сообщению областной прокуратуры, ему грозит уголовная ответственность, но окончательную точку в деле поставит суд.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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