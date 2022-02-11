Тагильчанин бегал за бывшей любовницей с топором в попытке сохранить отношения

Станция Смычка находится в Тагилстроевском районе города. 30 января там едва не произошло убийство. Один мужчина, перебрав при употреблении алкогольных напитков, начал приставать к своей знакомой. Женщина отказалась к нему вернуться, и тагильчанин схватился за топор.
Очевидцам ссоры стали железнодорожники. Они подбежали и отобрали у хулигана «оружие». Затем на место происшествия были вызваны сотрудники линейного отдела полиции. Дебошира забрали в участок.
Задержанным оказался 37-летний местный житель. С его слов, от него ушла подруга, а ему хотелось сохранить отношения. Отказ возлюбленной отвергнутый воспринял как оскорбление и ничего умней не придумал, кроме как схватиться за топор.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дела. По сообщению областной прокуратуры, ему грозит уголовная ответственность, но окончательную точку в деле поставит суд.