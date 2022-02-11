Телефонные мошенники «заминировали» торговые центры от имени тагильчанина

Телефонные мошенники «заминировали» торговые центры от имени тагильчанина
Телефонные мошенники «заминировали» торговые центры от имени тагильчанина
Сегодня, 16:23ПроисшествияФото: 1MI

Телефонные мошенники «минировали» объекты от имени жителя Нижнего Тагила

Житель Нижнего Тагила стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники решили ему отомстить.

В Бюро регистрации несчастных случаев 31 января позвонил гражданин, который назвался «Лобуниным» (фамилия изменена). Он сказал, что находится в доме № 45 на улице Газетная и держит в руках гранату, пишет «КП-Екатеринбург».

Лобунин был оперативно вычислен сотрудниками ФСБ. По адресу, где зарегистрирован 26-летний мужчина на улицу Новострой, и по указанному звонившим адресу отправили наряды сотрудников правоохранительных органов.

Выяснилось, что Лобунин общался в тот день с телефонным мошенником. Он назвался официальным представителем Альфа-Банка и попросил жертву предоставить данные карты.

Гражданин ответил отказом, и злоумышленник заявил ему, что обязательно отомстит. В результате он подменил номер телефона гражданина Лобунина и информировал от его имени о «минировании» крупных объектов на территории Нижнего Тагила.

В минувший четверг, 10 февраля, по данному факту было открыто уголовное производство. Речь идет о заведомо ложном сообщении о теракте, уточнили в полиции.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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