Телефонные мошенники «заминировали» торговые центры от имени тагильчанина

В Бюро регистрации несчастных случаев 31 января позвонил гражданин, который назвался «Лобуниным» (фамилия изменена). Он сказал, что находится в доме № 45 на улице Газетная и держит в руках гранату, пишет «КП-Екатеринбург».
Лобунин был оперативно вычислен сотрудниками ФСБ. По адресу, где зарегистрирован 26-летний мужчина на улицу Новострой, и по указанному звонившим адресу отправили наряды сотрудников правоохранительных органов.
Выяснилось, что Лобунин общался в тот день с телефонным мошенником. Он назвался официальным представителем Альфа-Банка и попросил жертву предоставить данные карты.
Гражданин ответил отказом, и злоумышленник заявил ему, что обязательно отомстит. В результате он подменил номер телефона гражданина Лобунина и информировал от его имени о «минировании» крупных объектов на территории Нижнего Тагила.
В минувший четверг, 10 февраля, по данному факту было открыто уголовное производство. Речь идет о заведомо ложном сообщении о теракте, уточнили в полиции.