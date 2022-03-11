Жительница Салды ушла чистить снег и лишилась дома

20-летняя жительница Верхней Салды чистила от снега парковку и через 15 минут обнаружила, что ее дом полыхает. Спасти девушке удалось только необходимую одежду и рюкзак с учебными принадлежностями.

Пожар в частном доме на улице Чкалова случился вечером 7 марта. Жительница Салды рассказала редакции TagilCity.ru, что целый день находилась дома, но отлучилась почистить парковку от снега. Через 15 минут она заметила, что окна постройки потемнели, затем повалил черный дым. Девушка вызвала пожарных и побежала в дом за котом, но так и не нашла питомца. Жилье постепенно заполнялось едким дымом, поэтому жительница успела забрать только вещи и рюкзак. Пожарные устранили огонь за восемь минут. Причиной возгорания стала неисправность печи, заключили эксперты. Очень сильно пострадали внутренности дома. Паспорт, деньги — все сгорело. Целым остался только более-менее туалет. Я до сих пор не могу прийти в себя от ужаса, поделилась с редакцией TagilCity.ru девушка. TagilCity.ru Восстановление постройки, со слов жителей, обойдется в 500-700 тысяч рублей. Администрация Верхнесалдинского городского округа предложила семье комнату в общежитии, но те отказались: родители девушки проживают у родственников.

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