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Posted 1 марта 2022, 03:26

Published 1 марта 2022, 03:26

Modified 18 сентября 2022, 14:51

Updated 18 сентября 2022, 14:51

Череп и кости человека найдены после пожара в Кировском районе Екатеринбурга

Череп и кости человека найдены после пожара в Кировском районе Екатеринбурга

1 марта 2022, 03:26
Фото: 1MI.
На улице Отдыха в Екатеринбурге 28 февраля произошел пожар. Разбирая завалы, спасатели нашли останки человека - обугленные череп с костями.

Огонь охватил пустой барак и дом, считавшийся нежилым. Пламя распространилось на площади 150 квадратных метров. Борьба с пожаром продолжалась более шести часов, сообщили в областном управлении МЧС.

Под завалами спасатели обнаружили череп и кости человека. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и представители районного отдела регионального управления СК.

По словам начальника пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых, первый дом был уже давно расселён и готовился под снос. Предварительно, в двух квартирах этого жилища в момент ЧП могли быть люди, поэтому полицейские и следователи сейчас устанавливают, носит ли пожар криминальный характер.

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