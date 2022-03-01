Череп и кости человека найдены после пожара в Кировском районе Екатеринбурга

Posted 1 марта 2022, 03:26
Published 1 марта 2022, 03:26
Modified 18 сентября 2022, 14:51
Updated 18 сентября 2022, 14:51
Огонь охватил пустой барак и дом, считавшийся нежилым. Пламя распространилось на площади 150 квадратных метров. Борьба с пожаром продолжалась более шести часов, сообщили в областном управлении МЧС.
Под завалами спасатели обнаружили череп и кости человека. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и представители районного отдела регионального управления СК.
По словам начальника пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых, первый дом был уже давно расселён и готовился под снос. Предварительно, в двух квартирах этого жилища в момент ЧП могли быть люди, поэтому полицейские и следователи сейчас устанавливают, носит ли пожар криминальный характер.