На Урале похоронили 21-летнего погибшего на Украине от ожогов солдата

На Урале похоронили 21-летнего погибшего на Украине от ожогов солдата
На Урале похоронили 21-летнего погибшего на Украине от ожогов солдата
Сегодня, 17:29ПроисшествияФото: pixabay
21-летнего уральца Адександра Черезова похоронили в родном поселке Лобва. Он скончался от сильных ожогов.

На Урале прошли похороны 21-летнего местного жителя, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о контрактнике Александре Черезове. На похоронах присутствовал глава поселка Лобва Алексей Бондаренко.

По данным Е1, похороны состоялись 8 мая в поселке Лобва. Скончался юноша 22 апреля. По словам родственников погибшего, умер Александр от 90% поражения тела ожогами. Службу парень проходил в мотострелковой артиллерийской бригаде.

Не должны такие парни гибнуть. Он был тихий, скромный, хороший. Через три месяца службы заключил контракт, отслужил чуть больше года. Я не знаю, зачем он туда пошел,сказал родственник погибшего солдата.

У юноши осталась маленькая сестра.

Сюжеты:
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