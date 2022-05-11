На Урале похоронили 21-летнего погибшего на Украине от ожогов солдата

На Урале прошли похороны 21-летнего местного жителя, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о контрактнике Александре Черезове. На похоронах присутствовал глава поселка Лобва Алексей Бондаренко.
По данным Е1, похороны состоялись 8 мая в поселке Лобва. Скончался юноша 22 апреля. По словам родственников погибшего, умер Александр от 90% поражения тела ожогами. Службу парень проходил в мотострелковой артиллерийской бригаде.
Не должны такие парни гибнуть. Он был тихий, скромный, хороший. Через три месяца службы заключил контракт, отслужил чуть больше года. Я не знаю, зачем он туда пошел,сказал родственник погибшего солдата.
У юноши осталась маленькая сестра.