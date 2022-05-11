Полиция начала проверку после избиения школьников толпой подростков в Нижнем Тагиле

Полиция начала проверку после избиения школьников толпой подростков в Нижнем Тагиле
Полиция начала проверку после избиения школьников толпой подростков в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:01ПроисшествияФото: 1MI
Сотрудники правоохранительных органов из Нижнего Тагила начали расследовать массовое избиение четырех школьников.

ГУ МВД по Свердловской области начала проверку по факту избиения четырех подростков 15 гражданами из-за электронной сигареты. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Известно, что 7 мая группа из 15 тинейджеров устроила драку с четырьмя школьниками, один из которых якобы украл электронную сигарету.

Детей ставили на колени, били по лицу и голове, плевались. Один из подростков потерял сознание. Происходящее было снято на видео и выложено в соцсети.

Полиция Нижнего Тагила начала проводить проверку по данному факту. После выяснения всех обстоятельств произошедшего, виновных привлекут в ответственности.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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