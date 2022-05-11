Полиция начала проверку после избиения школьников толпой подростков в Нижнем Тагиле

ГУ МВД по Свердловской области начала проверку по факту избиения четырех подростков 15 гражданами из-за электронной сигареты. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
Известно, что 7 мая группа из 15 тинейджеров устроила драку с четырьмя школьниками, один из которых якобы украл электронную сигарету.
Детей ставили на колени, били по лицу и голове, плевались. Один из подростков потерял сознание. Происходящее было снято на видео и выложено в соцсети.
Полиция Нижнего Тагила начала проводить проверку по данному факту. После выяснения всех обстоятельств произошедшего, виновных привлекут в ответственности.