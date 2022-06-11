Труп охранника найден на стройплощадке в Екатеринбурге

Труп охранника найден на стройплощадке в Екатеринбурге
Труп охранника найден на стройплощадке в Екатеринбурге
Сегодня, 13:55ПроисшествияЕвгения СафинаФото: СУ СКР по Свердловской области
Труп мужчины был обнаружен 11 июня у гаражей на ЖБИ в Екатеринбурге. Оказалось, что погибший раньше работал охранником на стройплощадке.

По словам местных жителей, ночью они не слышали криков и шума. Тело мужчины лежало рядом с фундаментом недостроенного здания. На место прибыли сотрудники Следственного комитета, они установили личность погибшего. Известно, что ему было 50 лет. В данный момент разбираются в деталях смертельного случая, пишет Е1.

Напомним, в начале июня при замене труб в Екатеринбурге в теплотрассе рабочие нашли останки человека. Предположительно, труп пролежал там несколько лет. Тело направлено на экспертизу для установления причин смерти и идентификации личности.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
стройплощадкаохранниктрупЕкатеринбург#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы