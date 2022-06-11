Труп охранника найден на стройплощадке в Екатеринбурге

Труп мужчины был обнаружен 11 июня у гаражей на ЖБИ в Екатеринбурге. Оказалось, что погибший раньше работал охранником на стройплощадке.

По словам местных жителей, ночью они не слышали криков и шума. Тело мужчины лежало рядом с фундаментом недостроенного здания. На место прибыли сотрудники Следственного комитета, они установили личность погибшего. Известно, что ему было 50 лет. В данный момент разбираются в деталях смертельного случая, пишет Е1. Напомним, в начале июня при замене труб в Екатеринбурге в теплотрассе рабочие нашли останки человека. Предположительно, труп пролежал там несколько лет. Тело направлено на экспертизу для установления причин смерти и идентификации личности. Разложившийся труп нашли при замене труб в Екатеринбурге

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