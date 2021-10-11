Пенсионеры отдали преступникам 70 тысяч за установку копеечного огнетушителя

Пенсионеры отдали преступникам 70 тысяч за установку копеечного огнетушителя
Пенсионеры отдали преступникам 70 тысяч за установку копеечного огнетушителя
Сегодня, 08:50ПроисшествияФото: 1МI
Старикам мошенники установили за 70 тысяч рублей противопожарную систему, стоимостью 2 тысячи. Преступники пообещали, что государство компенсирует затраты, деньги вернутся с очередной пенсией.

В доме, где проживают обманутые пенсионеры (супружеской паре по 90 лет) проводится капитальный ремонт. Двое молодых людей, представившиеся сотрудниками компании-подрядчика, уговорили стариков установить им противопожарную систему, сообщает E1.

После установки оборудования (автономный огнетушитель стоит порядка 2-х тысяч рублей) «рабочие» потребовали с пенсионеров 70 тысяч, пообещав, что деньги государство вернет с ближайшей пенсией. Они забрали у стариков документы якобы для оформления договора и вернулись на следующий день.

К этому времени родственники пожилых екатеринбуржцев уже заставили стариков написать заявление в полицию. Когда лжестроители вернулись, пенсионеры им сообщили о заявлении, молодые люди толкнули женщину и ворвались в квартиру. Мошенники потребовали еще 50 тысяч рублей.

В это время по заявлению пенсионеров к ним приехали сотрудники полиции, которые задержали мошенников. Но, после опроса в отделе полиции их отпустили — оснований для возбуждения уголовного дела правоохранители не нашли. Прокомментировать инцидент полицейские пообещали позднее.

Напомним, двое мошенников периодически обманывают продавцов торговых центров Нижнего Тагила. Парочка «работает» с тысячной купюрой, требуя сдачу за дешевый товар.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
мошенникиобманпенсионерыогнетушительЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы