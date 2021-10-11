Пенсионеры отдали преступникам 70 тысяч за установку копеечного огнетушителя

К этому времени родственники пожилых екатеринбуржцев уже заставили стариков написать заявление в полицию. Когда лжестроители вернулись, пенсионеры им сообщили о заявлении, молодые люди толкнули женщину и ворвались в квартиру. Мошенники потребовали еще 50 тысяч рублей.