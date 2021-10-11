Пенсионеры отдали преступникам 70 тысяч за установку копеечного огнетушителя

В доме, где проживают обманутые пенсионеры (супружеской паре по 90 лет) проводится капитальный ремонт. Двое молодых людей, представившиеся сотрудниками компании-подрядчика, уговорили стариков установить им противопожарную систему, сообщает E1.
После установки оборудования (автономный огнетушитель стоит порядка 2-х тысяч рублей) «рабочие» потребовали с пенсионеров 70 тысяч, пообещав, что деньги государство вернет с ближайшей пенсией. Они забрали у стариков документы якобы для оформления договора и вернулись на следующий день.
К этому времени родственники пожилых екатеринбуржцев уже заставили стариков написать заявление в полицию. Когда лжестроители вернулись, пенсионеры им сообщили о заявлении, молодые люди толкнули женщину и ворвались в квартиру. Мошенники потребовали еще 50 тысяч рублей.
В это время по заявлению пенсионеров к ним приехали сотрудники полиции, которые задержали мошенников. Но, после опроса в отделе полиции их отпустили — оснований для возбуждения уголовного дела правоохранители не нашли. Прокомментировать инцидент полицейские пообещали позднее.
Напомним, двое мошенников периодически обманывают продавцов торговых центров Нижнего Тагила. Парочка «работает» с тысячной купюрой, требуя сдачу за дешевый товар.