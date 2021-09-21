49-летняя женщина «подарила» мошенникам миллион рублей в Екатеринбурге

По словам злоумышленницы, со счета свердловчанки пытаются списать средства. После этого с женщиной связался «сотрудник полиции». Он сказал, что по факту инцидента начало расследование, сообщает УМВД по Екатеринбургу.
Мошенники отметили, что женщина может оказать помощь в поимке «преступника». Для этого нужно оформить банковский кредит и перевести деньга на «резервные» счета. Таким образом, женщина лишилась миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве.
Напомним, около 4,5 миллиона рублей перевела мошенникам пожилая женщина из Нижнего Тагила. Это были ее собственные средства, а также деньги, взятые в кредит в различных банках. В ход пошли даже занятые у знакомых средства. Когда женщина осознала, что стала жертвой аферистов, она обратилась с заявлением в полицию.