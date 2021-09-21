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49-летняя женщина «подарила» мошенникам миллион рублей в Екатеринбурге

21 сентября 2021, 16:19
Фото: 1MI
После звонка мошенников 49-летняя екатеринбурженка лишилась миллиона рублей. В полиции она рассказала, что с ней связалась девушка, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка.

По словам злоумышленницы, со счета свердловчанки пытаются списать средства. После этого с женщиной связался «сотрудник полиции». Он сказал, что по факту инцидента начало расследование, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

Мошенники отметили, что женщина может оказать помощь в поимке «преступника». Для этого нужно оформить банковский кредит и перевести деньга на «резервные» счета. Таким образом, женщина лишилась миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве.

Напомним, около 4,5 миллиона рублей перевела мошенникам пожилая женщина из Нижнего Тагила. Это были ее собственные средства, а также деньги, взятые в кредит в различных банках. В ход пошли даже занятые у знакомых средства. Когда женщина осознала, что стала жертвой аферистов, она обратилась с заявлением в полицию.

62-летняя тагильчанка перевела 4,5 миллиона на счета мошенников
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