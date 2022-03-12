Обновлена карта военной спецоперации на Украине

Подразделения народной милиции ДНР продолжают наступательные действия и продвинулись вглубь на девять километров, блокировали Новоандреевку с юга и востока. Вооруженные силы РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка. Продвижение за последние сутки составило 21 километр, сообщает Министерство Обороны РФ.
Группировка сил ЛНР взяли под контроль населенные пункты Суроцевка, Щедрищево, Житловка. Удалось блокировать Рубежное. Продвижение в этом направлении составило 6 километров.
Высокоточным ударом утром 12 марта выведены из строя военный аэродром в Василькове и главных центрах радиотехнической разведки ВСУ в Броворах.
За последние сутки авиация и ПВО России сбили в воздухе пять беспилотников, в том числе тактическую ракету. Помимо этого, поражены 145 объектов ВСУ. За все время спецоперации уничтожено 123 беспилотных летательных аппарата и выведено из строя 3491 объекты военной инфраструктуры Украины.