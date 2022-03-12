Обновлена карта военной спецоперации на Украине

За последние сутки авиация и ПВО России сбили в воздухе пять беспилотников, в том числе тактическую ракету. Помимо этого, поражены 145 объектов ВСУ. За все время спецоперации уничтожено 123 беспилотных летательных аппарата и выведено из строя 3491 объекты военной инфраструктуры Украины.