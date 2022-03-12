Обновлена карта военной спецоперации на Украине

Обновлена карта военной спецоперации на Украине
Обновлена карта военной спецоперации на Украине
Сегодня, 14:01ПроисшествияФото: 1МI
Итоги спецоперации вооруженных сил России в Украине по данным на 12 марта

Подразделения народной милиции ДНР продолжают наступательные действия и продвинулись вглубь на девять километров, блокировали Новоандреевку с юга и востока. Вооруженные силы РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка. Продвижение за последние сутки составило 21 километр, сообщает Министерство Обороны РФ.

Группировка сил ЛНР взяли под контроль населенные пункты Суроцевка, Щедрищево, Житловка. Удалось блокировать Рубежное. Продвижение в этом направлении составило 6 километров.

Фото:tagilcity.ru

Высокоточным ударом утром 12 марта выведены из строя военный аэродром в Василькове и главных центрах радиотехнической разведки ВСУ в Броворах.

За последние сутки авиация и ПВО России сбили в воздухе пять беспилотников, в том числе тактическую ракету. Помимо этого, поражены 145 объектов ВСУ. За все время спецоперации уничтожено 123 беспилотных летательных аппарата и выведено из строя 3491 объекты военной инфраструктуры Украины.

Сюжеты:
Операция на Украине
Материалы по теме:
Украинавооруженные силыДонбассвооружение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы