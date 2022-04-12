В Екатеринбурге злоумышленники сообщили о «минировании» посольства Беларуси. Инцидент произошел 9 апреля примерно в 16.00.
Известно, что в тот день на почту отделения Посольства Беларуси пришло сообщение, в котором было написано, что здание заминировано. Речь идет о здании, которое находится на первом этаже дома №44 на пр. Ленина. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.
К зданию съехались полицейские, которые не нашли внутри и поблизости никаких подозрительных предметов.
Напомним, что в начале апреля в Свердловской области злоумышленники сообщали о «минировании» ГРЭС в Верхнем Тагиле, больницы, школы, завода и здания областного полицейского Главка в Екатеринбурге. По данным фактам возбуждено уголовное дело.