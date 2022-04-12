В Екатеринбурге злоумышленники сообщили о «минировании» посольства Беларуси

В Екатеринбурге злоумышленники сообщили о «минировании» посольства Беларуси
В Екатеринбурге злоумышленники сообщили о «минировании» посольства Беларуси
Сегодня, 17:00ПроисшествияФото: pixabay.com
В Екатеринбурге 9 апреля сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о заминировании по посольства Белорусии. Прибывшие на место стражи порядка не обнаружили никаких подозрительных предметов.

В Екатеринбурге злоумышленники сообщили о «минировании» посольства Беларуси. Инцидент произошел 9 апреля примерно в 16.00.

Известно, что в тот день на почту отделения Посольства Беларуси пришло сообщение, в котором было написано, что здание заминировано. Речь идет о здании, которое находится на первом этаже дома №44 на пр. Ленина. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

К зданию съехались полицейские, которые не нашли внутри и поблизости никаких подозрительных предметов.

Напомним, что в начале апреля в Свердловской области злоумышленники сообщали о «минировании» ГРЭС в Верхнем Тагиле, больницы, школы, завода и здания областного полицейского Главка в Екатеринбурге. По данным фактам возбуждено уголовное дело.

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