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Posted 18 января 2022, 05:23

Published 18 января 2022, 05:23

Modified 29 ноября 2024, 18:31

Updated 29 ноября 2024, 18:31

Школы в Екатеринбурге вновь атаковали анонимки о заминировании

Школы в Екатеринбурге вновь атаковали анонимки о заминировании

18 января 2022, 05:23
Фото: 1MI .
Больше недели школы Екатеринбурга получают анонимные письма с угрозами о заминировании. Очередной такой случай произошел утром 18 января.

Сразу несколько школ в Екатеринбурге накрыла волна сообщений об угрозе террористического акта. Неизвестный злоумышленник вновь прислал на почтовые ящики учебных учреждений анонимные письма, смысл которых сводится к одному: здание заминировано. Но поскольку это уже повторяется изо дня в день, панику спам не вызвал.

Педагоги на мороз детей выводить не стали. Занятия в СОШ № 161, которую уже «минировали» бесчисленное количество раз, продолжаются. Этим же путем пошли и в гимназии № 161, и в ряде других учреждений, среди которых СОШ № 154 и 65.

В настоящее время учащиеся сидят на уроках, а полицейские кинологи с собаками обследуют помещения. За все время спам-атак ни одного взрывного устройства в зданиях школ не нашли. В торговых центрах, судах, отделениях полиции и прочих - тоже.

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#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Школы#Минирование#Уроки#Спам#Екатеринбург
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