Из-за частой эвакуации школ в Екатеринбурге учащимся запретили переодеваться

12 января из-за анонимок в Екатеринбурге «спасали» более чем 150 зданий, обследуя их на предмет наличия различных взрывных устройств. Это были школы, колледжи, вузы, суды и даже объекты правоохранительных ведомств. В одном из них анонимку получили в седьмом часу утра. После чего этот спам забрался и в другие электронные почтовые ящики.