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Указания школам по безопасной эвакуации дали в свердловском министерстве образования

12 января 06:35
Фото: 1MI
Указания школам по безопасной эвакуации во время внештатных ситуаций дали в Министерстве образования Свердловской области.

Все меры безопасности при эвакуации детей были приняты сразу после поступления сообщений, рассказал министр образования региона Юрий Биктуганов. Все действия были проведены в соответствии с порядком проведения мероприятий по антитеррористической защищенности.

Биктуганов уточнил, что с педагогами и другими сотрудниками образовательных учреждений регулярно проводятся инструктажи, как правильно действовать в подобных ситуациях. После поступления сообщения дети выводятся на улицу. Педагоги следят, чтобы все были одеты. При этом после эвакуации дети отправляются домой, а педагоги должны убедиться, что ребенок дошел.

В тех школах, куда поступали звонки до начала учебного дня, детям разрешено остаться дома. При этом учебный процесс не прерывается — всем даны задания для домашней работы, сказал Юрий Биктуганов.

Свердловские власти постоянно взаимодействуют с правоохранителями по вопросу минирования школ и других объектов.

В региональном управлении ФСБ отмечают, что ложные угрозы обычно отправляются с компьютеров с измененными IP-адресами. При этом по каждому из сообщений проводятся мероприятия.

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