Письмо с угрозой от неизвестного привело к эвакуации из школ Екатеринбурга

Письмо с угрозой от неизвестного привело к эвакуации из школ Екатеринбурга
Письмо с угрозой от неизвестного привело к эвакуации из школ Екатеринбурга
Сегодня, 11:16ПроисшествияФото: 1МI
Утром 12 января в школах Екатеринбурга были сорваны занятия. Причиной этого стало анонимное письмо.

Текст письма приводится в родительских чатах Екатеринбурга, сообщают в соцсетях свердловчане.

Я всю жизнь всех ненавидел, сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец, я взорву школу, вы все умрете, написал неизвестный составитель анонимки.

По неофициальным данным, именно эта записка в электронном формате привела сегодня, 12 января, к массовой эвакуации образовательных учреждений города. Получив ее, руководители обратились в оперативные службы. Здания сейчас проверяют одно за другим. Поиски пока никакого результата не дали.

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Екатеринбург
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