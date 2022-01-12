Из-за анонимных электронных писем в Екатеринбурге снова эвакуируют школы

Очередной такой случай произошел сегодня утром. Школы, гимназии и лицеи массово стали получать анонимки, содержание которых сводилось к одному знаменателю: строение заминировано. Но если в понедельник и вторник в прицеле у злоумышленников был Академический район города, то сегодня к нему добавились другие, в том числе и Железнодорожный.