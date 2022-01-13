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Уральцы обратились в ФСБ из-за писем с угрозами о заминировании

13 января 07:40
Фото: 1MI
Родители школьников в Екатеринбурге требуют найти и наказать злоумышленников, которые рассылают анонимные письма о заминировании зданий.

Реакция родительской общественности — следствие массовой эвакуации 12 января. Из-за анонимок, полученных директорами школ, были сорваны занятия в более чем 150 образовательных учреждениях Екатеринбурга. В каждом таком письме, содержалось сообщение о заминировании.

По данным полиции, всего было получено подобных 170 анонимок. Первое из них в отделе МВД получили в 6.35 утра. После чего столицу Среднего Урала накрыло цунами спам-рассылки. Взрывные устройства искали 257 сотрудников ОВД. При этом использовалось 70 служебных автомобилей.

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Помимо Екатеринбурга, людей эвакуировали в Качканаре, Новоуральске и Заречном. Информация о бомбах и иных взрывных устройствах не подтвердилась. Поиск телефонных террористов продолжается, но родителям школьников этого мало. 12 января они окружили подъезд регионального управления ФСБ. Некоторые даже ворвались внутрь, но дальше фойе никого не пропустили. Попытку одной женщины что-то записать на телефон пресекли, сообщает Ура.Ру.

По словам некоторых родителей, из-за экстренной эвакуации их детей выводили на улицу без верхней одежды. Школьники стояли на морозе и ждали когда кинолог обследует здание.

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Мы родители. И мы слишком долго молчали о том, что государство перестало обеспечивать безопасность наших детей. Это же очевидный факт. Случаи нападения на школы участились. Детей убивают. Всем понятно, что корень этой беды в падении уровня и качества образования и утраты традиционных духовных ценностей. Но это же не значит, что только этим можно и нужно оправдывать преступления против детей, сказали журналистам представители организации «РодНадзор».

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