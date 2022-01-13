Сообщения о минировании школ в Свердловской области рассылал подросток из Камышлова

Около года в городах Свердловской области кто-то срывал занятия в школах. Неизвестный злоумышленник рассылал на почтовые ящики спам, сообщая о заминировании зданий. Выйти на автора никак не удавалось. И чем дольше это продолжалось, тем активнее он становился. Письма приводили к все более массовой эвакуации.