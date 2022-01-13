Из-за пожара в старом доме многодетная семья из уральского села осталась без жилья

Из-за пожара в старом доме многодетная семья из уральского села осталась без жилья
Из-за пожара в старом доме многодетная семья из уральского села осталась без жилья
Сегодня, 13:42ПроисшествияФото: 1MI
Многодетная семья осталась без крыши над головой после пожара в доме, где в свое время жил генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. Он находится в селе Накоряково на западе Свердловской области.

Происшествие случилось 31 декабря 2021 года. На данный момент односельчане и неравнодушные люди помогают собрать вещи и деньги на восстановление дома.

Изначально здание было возведено из бревен лиственницы в соседней деревне Красный Урал, пишет Е1 со ссылкой на местного педагога. Деревня находилась рядом с Накоряково, но позднее оттуда все разъехались. Один из домов перенесли в Накоряково и поставили на новый фундамент, рассказывает педагог. В 1929 году там жил Леонид Брежнев.

Сейчас там проживает семья с пятью детьми. Супруга сидит дома, а муж трудится. Рано утром 31 декабря в доме случился пожар. Общая площадь составила 230 квадратных метров.

Старшие 16 и 18-летние сыновья были не дома, а 12-летний мальчик и 9-летняя девочка находились у бабушки. С родителями в тот момент была только девятимесячная дочка.

В доме сработала пожарная сигнализация. Мама проснулась и выбежала с дочкой на улицу, замотав ее в одеяло.

Учительница рассказала, что дом сгорел очень быстро. Ей позвонили, когда все только началось.

Дом располагался у школы, а рядом находятся гараж, автобус, бензин. Мы забили тревогу, ведь надо было всё эвакуировать. В итоге мы минут за 15 добрались до учебного заведения, а дома уже не стало, рассказала педагог.

Мама супруги из пострадавшей семьи приютила ее мама. Однако места у них не так много, рассказывает учительница. Пока семье требуются средства для восстановления дома, одежда. Также в пожаре они потеряли все документы.

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