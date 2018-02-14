Свердловчанин за невыплаченные алименты лишился охотничьего ружья

Охотничье ружье марки ИЖ-27 изъято приставами Верхнепышминского районного отдела Свердловской области. Как пишет Накануне.ru, в ближайшее время имущество должника будет передано на оценку и реализацию, если мужчина не сможет выплатить накопившиеся алименты.