Свердловчанин за невыплаченные алименты лишился охотничьего ружья
14 февраля, 15:00Происшествия
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Сумма невыплаченных алиментов у должника составила 40 тыс. рублей. Сведений o месте работы мужчина не предоставил, но приставы обнаружили у него наличие лицензии на ружье, которое было конфисковано.
Охотничье ружье марки ИЖ-27 изъято приставами Верхнепышминского районного отдела Свердловской области. Как пишет Накануне.ru, в ближайшее время имущество должника будет передано на оценку и реализацию, если мужчина не сможет выплатить накопившиеся алименты.
Почему в Нижнем Тагиле не платят алименты — читайте в собственном расследовании TagilCity.ru.
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