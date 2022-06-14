На потерявшего сознание за рулем водителя автобуса в Волчанске составили протокол

На потерявшего сознание за рулем водителя автобуса в Волчанске составили протокол
На потерявшего сознание за рулем водителя автобуса в Волчанске составили протокол
Сегодня, 17:00ПроисшествияЕлена ОзероваФото: ГУ МВД по Свердловской области
Водитель ДТП в Волчанске, которое произошло сегодня, 14 июня, в утреннее время, не пострадал.

Ранее водитель пассажирского автобуса потерял сознание, поле чего вылетел на встречку, где врезался в автомобиль Reno. После этого транспортное средство улетело на обочину и врезалось в дерево, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Свердловской области.

Никого, кроме водителя автобуса, в больницу не повезли – никто из 25 пассажиров не пострадал. В больнице мужчину осмотрели и отпустили домой, так как он не травмировался.

В отношении водителя составили протокол по ч.1 ст. 11.23 КоАП РФ за отсутствие карты водителя в тахографе. В отношении перевозчика возбудили дело по ч. 2 ст. 11.23 КоАП РФ за выпуск на линию автобуса без данного документа.

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