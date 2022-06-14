Причиной ДТП с пассажирским автобусом в Волчанске стала потеря сознания водителем

Инспекторы ДПС с Урала устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло сегодня, 14 июня, примерно в 7.00 в Волчанске на улице Первомайская, пишет Госавтоинспекций по региону.
Предварительно известно, что 60-летний водитель ехал в Волчанск, но внезапно потерял сознание и выехал на встречку, где в это время ехал автомобиль Reno. Потом он съехал с дороги и врезался в дерево.
В итоге водителя автобуса отвезли в больницу. Внутри салона было 25 пассажиров, все они не получили травмы. В легковушке тоже никто не пострадал.
Сейчас на месте работы проводят сотрудники ДПС. Они просматривают записи с камер и выясняют, по какому графику труда и отдыха работал водитель.
Госавтоинспекция напоминает, что в случае ЧП нужно звонить по тел. 112. А водителей сотрудники ДПС предупреждают о том, что не стоит садиться за руль в плохом самочувствии.