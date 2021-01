В Нижнем Тагиле спасатели МБУ «Центр защиты населения» достали из вентиляции многоэтажного дома птицу, которая там застряла.

Обращение от жителей девятиэтажного дома в микрорайоне ГГМ поступило накануне вечером. Тагильчане рассказали, что в вентиляции квартиры на четвертом этаже раздается шум. На место инцидента выехали спасатели, которые разобрали решетку вентиляции и обнаружили там птицу. Вызволив пернатую из плена, спасатели отпустили ее на волю,рассказал на своей личной странице в Instagram директор тагильского «Центра защиты населения» Сергей Копёркин.

