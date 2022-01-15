Рецидивист из Асбеста осужден на 4,5 года за избиение студента

Рецидивист из Асбеста осужден на 4,5 года за избиение студента
Рецидивист из Асбеста осужден на 4,5 года за избиение студента
Сегодня, 15:20ПроисшествияФото: 1MI
Житель Асбеста Александр Никулин приговорен к 4,5 годам лишения свободы за избиение 19-летнего студента в ночном клубе.

Происшествие случилось в клубе «Неон» в ночь с 25 на 26 июня прошлого года. Студент-медик пришел в клуб вместе с дядей. Когда один из посетителей подошел и ударил дядю, юноша вступился за родственника. Дерущихся разняли охранники, но на улице история получила продолжение.

Там юношу покалечили. Конкретно Никулин повалил его и с разбега бил студента в лицо. В тяжелом состоянии с проломленной головой и сломанными ребрами пострадавший был отправлен в областную столицу на вертолете.

Никулин же был вскоре задержан. Он и ранее был судим за побои, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. В итоге суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы — это больше, чем требовал прокурор.

Мать покалеченного студента с приговором не согласилась и обжаловала его, считая слишком мягким, сообщает Е1.

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