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Трое уральцев отрезали ухо мужчине и украли из квартиры телевизор в Екатеринбурге

31 декабря 2021, 08:08
Фото: 1MI
Местные жители Екатеринбурга получили от 8 до 11 лет колонии за то, что совершили нападение. Ворвавшись в квартиру, они ударили женщину в лицо, мужчине отрезали ухо, после чего похитили телевизор за 6 тысяч.

Инцидент произошел еще 12 ноября 2020 года. Перед ограблением уральцы вступили в преступный сговор. Перед тем, как отрезать мужчине ушную раковину, они также его избили. В результате злоумышленники были признаны виновными по статье 162 УК РФ. Учитывая роль каждого, Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор. Граждане получили от 8 лет 2 месяцев до 11 лет 6 месяцев.

Также один из нападавших признан виновным по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно». Теперь двое мужчин будут находиться в колонии строгого режима, а один — в колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, 29 декабря стало известно, что свердловский областной суд вынес приговор членам банды, которые похитили и забили до смерти арбитражного управляющего Владимира Яшина.

Четверым свердловчанам вынесен приговор за похищение арбитражного управляющего
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#Избиение#Суд#Екатеринбург#Приговор#Новости УрФО#Происшествия
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