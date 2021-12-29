Тагильчанин приговорен к 8,5 годам колонии за ДТП с тремя погибшими

Смертельное ДТП случилось 15 февраля этого года. Будучи нетрезвым за рулем Chery Tiggo на автодороге Нижний Тагил-Висимо — Уткинск — Усть-Утка, мужчина не справился с управлением своего автомобиля и вылетел на «встречку», где столкнулся с «ВАЗ-21070», который в результате столкнулся еще и с попутным Renault Kaptur. В результате ДТП погибли водитель и пассажир «семерки», а также пассажир китайского автомобиля под управлением осужденного.