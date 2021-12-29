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Тагильчанин приговорен к 8,5 годам колонии за ДТП с тремя погибшими

29 декабря 2021, 13:42
Фото: 1MI
Суд признал жителя Нижнего Тагила Максима Ячменева виновным в нарушении ПДД в пьяном виде, приведшем к смерти трех человек.

Также Ячменев обязан выплатить потерпевшим 2 млн рублей, и лишен права управления автотранспортом на 3 года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Смертельное ДТП случилось 15 февраля этого года. Будучи нетрезвым за рулем Chery Tiggo на автодороге Нижний Тагил-Висимо — Уткинск — Усть-Утка, мужчина не справился с управлением своего автомобиля и вылетел на «встречку», где столкнулся с «ВАЗ-21070», который в результате столкнулся еще и с попутным Renault Kaptur. В результате ДТП погибли водитель и пассажир «семерки», а также пассажир китайского автомобиля под управлением осужденного.

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#Суд#Смертельное дтп#Приговор#Нижний Тагил#Происшествия
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