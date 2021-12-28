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Массовое ДТП с семью легковушками произошло на выезде из Екатеринбурга

28 декабря 2021, 15:28
Фото: 1MI
Массовая авария, в которой пострадали минимум семь легковых автомобилей, случилась 28 декабря на выезде из Екатеринбурга. Все произошло со стороны Уралмаша.

На записи с места событий можно увидеть, что в центре проезжей части, а также на обочине встали сразу несколько машин. У некоторых автомобилей заметны повреждения корпуса, а у других нет бампера.

Как объяснили в местной ГИБДД, на одном участке дороги случилось одновременно три ДТП. В первой аварии столкнулись две машины, во второй тоже две, а вот в третьей уже три. В инциденте обошлось без пострадавших, сообщает Е1.

Напомним, 26 декабря стало известно, что два автомобиля попали в ДТП в Нижнем Тагиле. В деталях этой аварии разбирались госавтоинспекторы.

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