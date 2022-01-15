СК начал проверку гибели женщины во время пожара в Екатеринбурге

СК начал проверку гибели женщины во время пожара в Екатеринбурге
СК начал проверку гибели женщины во время пожара в Екатеринбурге
Сегодня, 12:55ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины при пожаре в многоквартирном доме в Екатеринбурге.

Она выпрыгнула с балкона своей квартиры уже после прибытия пожарных и разбилась насмерть. По сообщениям очевидцев, автолестница пожарно-спасательных подраздеений доставала лишь до десятого этажа.

Уже проведен осмотр места трагедии, а тело екатеринбурженки направлено на судмедэкспертизу. Также совместно с МЧС выясняется причина пожара, сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

Погибшая была 1961 года рождения и нигде не работала. Проживала она в двухкомнатной квартире вместе с сыном, которого на момент трагедии не было дома. Соседи сообщают, что сын злоупотреблял алкоголем. Очагом пожара стал матрац кровати. Одна из версий возгорания — неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

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