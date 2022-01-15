СК начал проверку гибели женщины во время пожара в Екатеринбурге

Погибшая была 1961 года рождения и нигде не работала. Проживала она в двухкомнатной квартире вместе с сыном, которого на момент трагедии не было дома. Соседи сообщают, что сын злоупотреблял алкоголем. Очагом пожара стал матрац кровати. Одна из версий возгорания — неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.