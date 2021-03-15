65 млн штрафа заплатят фармкомпании депутата свердловского ЗакСо

Напомним, 4 декабря 2020 года сообщалось, как организации признали вступившими в сговор по завышению цен на аукционах по продаже лекарств для онкобольных. С разницей в одну копейку победила «САВ-Фарм» назначив стоимость закупки в 85,1 миллиона рублей. Кроме того, еще один участник отсеялся из-за того, что он предлагал препарат зарубежного производства. Установлено, что компании находились в выигрышном положении, зная о планах друг друга. Они располагались по одному и тому же адресу. ЭЦП оформлялись на тех же граждан, совпали телефонные номера. Кроме того, нашлись сотрудники, которые работали сразу в нескольких компаниях, а заявлялся на аукцион один и тот же человек. Организации подконтрольны депутату свердловского ЗакСо Александру Серебренникову.