«В отрубе»: в Екатеринбурге пьяная воспитательница детского сада уснула в кроватке

Мама одного из воспитанников рассказала, что отец одного из детей зашел в детский сад проверить, чем занимаются дети и увидел воспитательницу спящей.

Мужчина записал видео, как женщина спит, а дети рядом с ней играют. При этом по комнате разбросаны вещи, а одна из девочек плачет.

Родители рассказали изданию, что раньше за женщиной такого поведения они не замечали. О произошедшем родители сообщили в полицию, которая начала проверку.

В МВД по Екатеринбургу изданию сообщили, что по данному факту проводится проверка, а работа детского сада приостановлена до завершения разбирательств. Кроме того, воспитатель и владелица ИП в одном лице привлечена к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). По итогам проверки будет принято обоснованное решение.