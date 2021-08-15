Драка с участием 20 человек произошла около ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Драка с участием 20 человек произошла около ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге
Драка с участием 20 человек произошла около ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге
Сегодня, 11:26ПроисшествияФото: 1МI
20 молодых жителей Екатеринбурга устроили драку около торгового центра «Гринвич» ночью 15 августа 2021 года.

Причина, по которой началась потасовка, неизвестна. По словам очевидца, участники драки махали бутылками, один человек был избит сразу несколькими, парни били девушек, пишет Е1.

Сотрудников скорой помощи и полицейских во время побоища не было. В результате драки у девушек были порезы от стеклянных бутылок, одному разбили челюсть, а лицо другого было всё в крови.

Напомним, в конце июля 2021 года шестеро пьяных екатеринбуржцев устроили драку во дворе жилого комплекса. В итоге были вызваны полицейские, которые доставили участников драки в отделение для выяснения обстоятельств.

Сюжеты:
Екатеринбург
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