Драка с участием 20 человек произошла около ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Причина, по которой началась потасовка, неизвестна. По словам очевидца, участники драки махали бутылками, один человек был избит сразу несколькими, парни били девушек, пишет Е1.
Сотрудников скорой помощи и полицейских во время побоища не было. В результате драки у девушек были порезы от стеклянных бутылок, одному разбили челюсть, а лицо другого было всё в крови.
Напомним, в конце июля 2021 года шестеро пьяных екатеринбуржцев устроили драку во дворе жилого комплекса. В итоге были вызваны полицейские, которые доставили участников драки в отделение для выяснения обстоятельств.