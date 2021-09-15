Две семьи остались без крыши над головой из-за пожара на Иркутской в Нижнем Тагиле

Пожар на улице Иркутская в Нижнем Тагиле в ночь на 14 сентября 2021 года уничтожил два частных жилых дома и баню. Семьи Ковтуновых и Болотовых остались без крыши над головой.

Пенсионерка Наталья Ковтунова проживала в доме одна. Естественно мне никогда не восстановить дом. Все равно что-то надо делать. Жить, зимовать там нет возможности. Загорелись от соседей деревянные постройки. У них от бани огонь пошел. Дом у нас на два хозяина, с их крыши перекинулось на нашу. Мы спали, благо соседи меня хватились, разбудили,рассказала TagilCity.ru Наталья Ковтунова. По ее словам, теперь она осталась ни с чем. В том пожаре сгорело все. Женщина планирует восстанавливать дом. От него, рассказывает Наталья, остались одни стены. Все вещи, мебель и помещения выгорели. Чашек, ложек, кастрюль — нет ничего. Там пристроенная веранда, она вся сгорела. Холодильник, туалет, душевая кабинка, водонагреватель, газовая колонка — все пришло в негодность,рассказывает Наталья. Женщина не отказывается от любой помощи. Ей требуется одежда и обувь. Также Наталья больна диабетом. Все ее лекарства тоже унес пожар. Фото: страница Александра Коченкова в Instagram Семья Болотовых тоже осталась без крыши над головой. По словам Людмилы, бабушки семейства, они тоже остались без «всего». Много вещей привезли. Сарай пожаром не затронуло. Сгорела баня и дом. Будем строиться потихоньку, ну, а тут может как-то сами справимся. Но мы раздетые остались, совсем без ничего. Я у внучки с дочкой живу, а муж у сына. Нам есть где спать, рассказала TagilCity.ru Людмила Болотова. Семья также не отказалась бы от помощи со строительными материалами и одеждой. Там ничего нет, абсолютно ничего. Крыша упала, в комнате нет потолка небо видать. Там только угольки, рассказывает Людмила. Если вы хотите оказать семьям помощь, обратитесь в редакцию по телефону 8(3435)499-334 или пишите на электронную почту: pressa@tagilcity.ru. Крыша частного дома и баня сгорели ночью в Нижнем Тагиле Напомним, пожар в домах произошел в ночь на 14 сентября. Около 02.20 на пульт диспетчера поступило тревожное сообщение. Ликвидацией возгорания занимались 4 единицы техники и 11 пожарных. В общей сложности площадь пожара составила 200 квадратных метров.

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