Две семьи остались без крыши над головой из-за пожара на Иркутской в Нижнем Тагиле

Пенсионерка Наталья Ковтунова проживала в доме одна.
Естественно мне никогда не восстановить дом. Все равно что-то надо делать. Жить, зимовать там нет возможности. Загорелись от соседей деревянные постройки. У них от бани огонь пошел. Дом у нас на два хозяина, с их крыши перекинулось на нашу. Мы спали, благо соседи меня хватились, разбудили,рассказала TagilCity.ru Наталья Ковтунова.
По ее словам, теперь она осталась ни с чем. В том пожаре сгорело все. Женщина планирует восстанавливать дом. От него, рассказывает Наталья, остались одни стены. Все вещи, мебель и помещения выгорели.
Чашек, ложек, кастрюль — нет ничего. Там пристроенная веранда, она вся сгорела. Холодильник, туалет, душевая кабинка, водонагреватель, газовая колонка — все пришло в негодность,рассказывает Наталья.
Женщина не отказывается от любой помощи. Ей требуется одежда и обувь. Также Наталья больна диабетом. Все ее лекарства тоже унес пожар.
Семья Болотовых тоже осталась без крыши над головой. По словам Людмилы, бабушки семейства, они тоже остались без «всего».
Много вещей привезли. Сарай пожаром не затронуло. Сгорела баня и дом. Будем строиться потихоньку, ну, а тут может как-то сами справимся. Но мы раздетые остались, совсем без ничего. Я у внучки с дочкой живу, а муж у сына. Нам есть где спать, рассказала TagilCity.ru Людмила Болотова.
Семья также не отказалась бы от помощи со строительными материалами и одеждой.
Там ничего нет, абсолютно ничего. Крыша упала, в комнате нет потолка небо видать. Там только угольки, рассказывает Людмила.
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Напомним, пожар в домах произошел в ночь на 14 сентября. Около 02.20 на пульт диспетчера поступило тревожное сообщение. Ликвидацией возгорания занимались 4 единицы техники и 11 пожарных. В общей сложности площадь пожара составила 200 квадратных метров.