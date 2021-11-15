Банда с топорами за один час 2 раза напала на магазины стройтехники в Екатеринбурге

Банда с топорами за один час 2 раза напала на магазины стройтехники в Екатеринбурге
Банда с топорами за один час 2 раза напала на магазины стройтехники в Екатеринбурге
Сегодня, 16:41ПроисшествияФото: 1МI
Первая попытка ограбления произошла ночью 15 ноября на улице Луначарского в Екатеринбурге. Здесь их ждала неудача. Через час банда напала на вторую торговую точку — здесь им повезло больше.

В ночь на 15 ноября банда из четверых мужчин в масках и с топорами напала на магазин дорогой строительной техники и инструмента на улице Луначарского в Екатеринбурге, сообщает E1 со ссылкой на руководство магазина.

Преступники разбили витрину кирпичами и при помощи топоров завершили ее разгром. Но быстро попасть внутрь злоумышленникам не удалось и они покинули место ограбления.

Их целью однозначно было похищение. Они витрину отогнули, и один из них залез в магазин. У нас там межвитринное пространство, и, видимо, умысел до конца реализовать не получилось,рассказали изданию представители магазина.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 7. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту, рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Уже через час, предположительно тот же криминальный квартет, напал на другой магазин строительной техники на Уралмаше. Здесь преступникам повезло больше: разбив дверь топорами, преступники смогли за пару минут похитить из торговой точки несколько дорогих устройств.

Руководство магазина ожидает прибытия сотрудников полиции, предварительный ущерб составил порядка 250 тысяч рублей.

Напомним, в середине октября текущего года житель Нижнего Тагила украл из магазина упаковку пива, стоимостью 400 рублей. По «горячим следам» его задержали правоохранители в компании приятелей буквально через несколько минут. Теперь воришке грозит 4 года колонии.

Сюжеты:
Екатеринбург
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