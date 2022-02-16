Екатеринбургский бизнесмен задержан при попытке смыть в унитаз 16 кг конопли

Когда бойцы ОМОН прибыли к подозреваемому, он хотел смыть в унитаз 16 кг конопли, следует из заявления пресс-секретаря свердловского управления МВД РФ Валерия Горелых. Однако, попытка не удалась. Часть наркотика злоумышленник выбросил в окно.
Теплицы для выращивания наркотического вещества екатеринбуржец оборудовал в квартире, которую снимал у своей приятельницы, уточнил официальный представитель ведомства.
Уголовное производство открыто по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Жителя Екатеринбурга силовики арестовали.