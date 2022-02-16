Отменен оправдательный приговор полицейским из Екатеринбурга по делу об изнасиловании

В пресс-службе ведомства уточнили, что инстанция рассмотрела апелляционные жалобы, поданные потерпевшей стороной и прокуратурой. Уголовное дело, возбужденное ранее в отношении Тропина, Мустафина и Бессарабова, направили на очередное рассмотрение.
Напомним, в конце осени минувшего года сотрудникам правоохранительных органов вынесли оправдательный приговор. Причиной было названо тогда отсутствие состава преступления в действиях обвиняемых.
Однако, по итогам первого заседания суда, состоявшегося в 2020 году, все трое получили продолжительные тюремные сроки. Обвинительный приговор был отменен, когда одна из свидетельниц заявила, что полицейских оговорили.