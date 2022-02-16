Отменен оправдательный приговор полицейским из Екатеринбурга по делу об изнасиловании

Отменен оправдательный приговор полицейским из Екатеринбурга по делу об изнасиловании
Отменен оправдательный приговор полицейским из Екатеринбурга по делу об изнасиловании
Сегодня, 16:24ПроисшествияФото: 1MI

Суд пересмотрит приговор полицейским за изнасилование екатеринбурженки

Решение об отмене оправдательного приговора экс-сотрудникам полиции, которых обвинили в изнасиловании молодой женщины в салоне патрульного автомобиля, принято в Свердловском облсуде.

В пресс-службе ведомства уточнили, что инстанция рассмотрела апелляционные жалобы, поданные потерпевшей стороной и прокуратурой. Уголовное дело, возбужденное ранее в отношении Тропина, Мустафина и Бессарабова, направили на очередное рассмотрение.

Напомним, в конце осени минувшего года сотрудникам правоохранительных органов вынесли оправдательный приговор. Причиной было названо тогда отсутствие состава преступления в действиях обвиняемых.

Однако, по итогам первого заседания суда, состоявшегося в 2020 году, все трое получили продолжительные тюремные сроки. Обвинительный приговор был отменен, когда одна из свидетельниц заявила, что полицейских оговорили.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судполицияуголовное делоприговоризнасилованиеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы