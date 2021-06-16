Свердловчанин хотел подзаработать на торговле газом и нефтью и нарвался на мошенников

Свердловчанин хотел подзаработать на торговле газом и нефтью и нарвался на мошенников
Свердловчанин хотел подзаработать на торговле газом и нефтью и нарвался на мошенников
Сегодня, 16:07ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
68-летний житель Екатеринбурга, захотевший заняться прибыльным бизнесом, стал жертвой мошенников, которые обманывали людей при помощи современных возможностей IT-технологий.

Пожилой мужчина увидел в интернете объявление о том, что некая коммерческая структура предлагает гражданам с её помощью продавать газ и нефть, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Последователи Лёни Голубкова ссылались в своей рекламе на якобы имеющееся разрешение государства на такой вид деятельности, обещая при этом высокую прибыльность вложений,отметил Горелых.

Чтобы начать «бизнес», необходимо было перевести на счёт «работодателей» стартовый капитал. Мужчина отправил представителям газовой компании 16 тысяч. Спустя неделю по телефону с московским номером ему позвонила женщина из той же фирмы, которая вежливо попросила прислать ещё 34 тысячи рублей для возможности быстрее начать своё дело. Так продолжалось ещё 4 раза. В итоге мужчина добровольно отдал злоумышленникам более 200 тысяч рублей. А когда осознал, что попался на уловку мошенников, обратился за помощью в полицию.

Следственной частью УМВД по Екатеринбургу было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, что в мае 2021 года был задержан 32-летний житель Нижнего Тагила по подозрению в мошенничестве. Он якобы продавал на сайте «Авито» сувенирный нож Николая II 1870 года. По его собственному признанию, ножа у него никогда не было, а объявление вывесил с целью украсть денежные средства.

Сюжеты:
Екатеринбург
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