Свердловчанин хотел подзаработать на торговле газом и нефтью и нарвался на мошенников

Чтобы начать «бизнес», необходимо было перевести на счёт «работодателей» стартовый капитал. Мужчина отправил представителям газовой компании 16 тысяч. Спустя неделю по телефону с московским номером ему позвонила женщина из той же фирмы, которая вежливо попросила прислать ещё 34 тысячи рублей для возможности быстрее начать своё дело. Так продолжалось ещё 4 раза. В итоге мужчина добровольно отдал злоумышленникам более 200 тысяч рублей. А когда осознал, что попался на уловку мошенников, обратился за помощью в полицию.