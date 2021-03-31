Схема мошенничества при поставках в школу и детсады выявлена в Екатеринбурге

Схему мошенничества при поставке по контракту в школу и семь детских садов Екатеринбурга выявили в ФСБ. В учреждения поставлялось оборудование низкого качества.

Установлено, что в 2019 году образовательные учреждения заключили контракт с ООО ПК «СК-Мираткотехно» по поставке оборудования для системы видеонаблюдения. Отмечается, что сотрудник МКУ «Центр Бухгалтерского и материального технического обеспечения образовательных учреждений» указал на «правильную» фирму, с которой необходимо заключить контракт, пишет «КП-Екатеринбург». Однако оборудование, предоставленное по договору, не соответствовало по качеству заявленному в контракте. По подсчетам следователей, ущерб составил 650 тысяч рублей. На директора фирмы-поставщика было заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения). Ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящий момент устанавливается его местонахождение. Напомним, 26 марта сообщалось о суде над директором фирмы-застройщика за мошенничество. Организация обманула более 50 семей. В 2019 году директор компании получил предоплаты от будущих жильцов на сумму более десятка миллионов рублей и скрылся. Материалы по теме Шесть лет тюрьмы за мошенничество грозит директору турагенства в Екатеринбурге