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Застройщика Екатеринбурга судят за обман пятидесяти семей

26 марта 2021, 14:50
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
Директора компании «Центр загородной недвижимости» судят в Екатеринбурге. Застройщик обвиняется в мошенничестве с деньгами и обмане 50 семей.

Дело рассматривается Октябрьским районным судом Екатеринбурга. В ходе рассмотрения обстоятельств, директора компании обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В материалах дела уточняется, что в 2019 году директор компании получил предоплаты от будущих жильцов на сумму более десятка миллионов рублей и скрылся. Деньги должны были пойти на строительство частных домов. Договора заключили более 50 семей. Никто из них не дождался окончания строительства.

Одновременно рассматриваются дела по нескольким категориям. Отдельный состав у кого стройка не началась, это 12 человек. И отдельное у кого недострои.

Общий ущерб не получивших жилье семей составил около 50 миллионов рублей. У всех ситуации разные, на данный момент проводится экспертизы.

Среди потерпевших также есть семьи взявшие ипотеку и на данный момент живущие в съемных квартирах. Многие достраивают дома самостоятельно, хоть это существенно влияет на экспертизу, сообщает Е1.

Все пострадавшие потеряли разные суммы, поэтому против «Центра загородной недвижимости», рассматривается дело о мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

Нами представлены документы, согласно которым почти 200 миллионов рублей было получено по договорам, после чего 198 миллионов рублей было потрачено на закупку материалов. Среди документов — заверенные выписки по расчетному счету, а также чеки от сторонних организаций, где закупался материал. Всё это мы передали в органы следствия, все это будет исследоваться, судья даст правовую оценку, рассказал Вячеслав Войнов, адвокат компании «Центр загородной недвижимости».

Адвокат застройщика утверждает, что обвинители не учли доводы о приобретении строительных материалов, экспертиза сделана только по расчетному счету компании, однако многие заказчики передавали деньги наличными.

Напомним, в Нижнем Тагиле в отношении ООО «СУ-1» возбуждено уголовное дело из-за мошенничества.

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении застройщика «СУ-1»
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